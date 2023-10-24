От рокеров до байкеров — фотографии Москвы конца 80-х Петры Галл

Представляем вашему вниманию фотографии из проекта «Мототур длиною в жизнь». Все фотографии сняты немецкой журналисткой Петрой Галл на рубеже 1980–1990 годов, прокомментировал их куратор проекта Миша Бастер.
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