"Атомная Буча": Удары по трем АЭС помогут Киеву втянуть НАТО в войну с Россией

На заседании Совбеза ООН Владимир Зеленский вновь пугал человечество ядерным апокалипсисом. Дескать, русские планируют нанести ракетные удары по трём украинским АЭС.
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