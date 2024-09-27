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"Атомная Буча": Удары по трем АЭС помогут Киеву втянуть НАТО в войну с Россией

"Атомная Буча": Удары по трем АЭС помогут Киеву втянуть НАТО в войну с Россией

На заседании Совбеза ООН Владимир Зеленский вновь пугал человечество ядерным апокалипсисом. Дескать, русские планируют нанести ракетные удары по трём украинским АЭС.

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