Ray-Ban Meta: обязательная настройка после покупки и типичные ошибки новичков

Первое впечатление от Ray-Ban Meta обманчиво: внешне это почти классические очки, поэтому многим кажется, будто достаточно просто включить устройство, подключить его к смартфону и сразу начинать пользоваться.
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