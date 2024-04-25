Суд в Махачкале арестовал еще пятерых энергетиков по делу о хищении

Еще пять энергетиков, которые были задержаны в Дагестане, арестованы судом в Махачкале. Они могут быть причастными к хищению 2,8 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.