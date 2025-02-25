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«Здесь русский дух, блинами пахнет!» - Масленица в Краснодаре на Пушкинской площади, программа

«Здесь русский дух, блинами пахнет!» - Масленица в Краснодаре на Пушкинской площади, программа

Масленица уже идет со вчерашнего дня – и мероприятия организуются в разных районах города. Однако программа на Пушкинской площади начнется только в выходные: до субботы на традиционном масленичном месте ничего не запланировано.

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