«Дача – место для отдыха, а не работы»: 13 свежих идей и решений, как оформить приусадебный участок для любого кошелька

Уже не за горами священная летняя пора, когда хорошая погода тёплого сезона будет радовать нас нежными рассветами, освежающим ветерком в разгар знойного дня и очень живописными тихими закатами.
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