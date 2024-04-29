Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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«Дача – место для отдыха, а не работы»: 13 свежих идей и решений, как оформить приусадебный участок для любого кошелька

«Дача – место для отдыха, а не работы»: 13 свежих идей и решений, как оформить приусадебный участок для любого кошелька

Уже не за горами священная летняя пора, когда хорошая погода тёплого сезона будет радовать нас нежными рассветами, освежающим ветерком в разгар знойного дня и очень живописными тихими закатами.

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Комментарии
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Вера Федорова
Гамак- самое лучшее 😊.
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