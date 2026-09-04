Микеле Синдона: банкир мафии, Ватикана и масонов

Микеле Синдона — имя, которое звучит как приговор: человек, поднявшийся из сицилийской глубинки к вершинам мировой финансовой власти, чтобы рухнуть в бездну тюремной камеры с загадкой, не разгаданной до сих пор.
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