Собянин: Двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России

БКЛ стала одной из самых востребованных линий метро В своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что двухпутные тоннели Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена попали в «Книгу рекордов России» как самые протяженны.