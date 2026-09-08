Не просто конфликт: как группы детей-мигрантов меняют атмосферу в российских школах в худшую сторону

В российских школах назрела ситуация, которую уже невозможно описать привычными педагогическими категориями.
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А если без этих дурацких метаний от обожания наших Ценных Специалистов и целования их во все места до вот этого: «Россия без мигрантов!»?
Нам нужна не кампания по завозу азиатов и не кампания по их выселению. Нам нужна трезвая и продуманная политика. Такая, которая создала бы разумный баланс и которая не превращала бы исконно русские города в очередную версию таджикского аула.
И самое смешное, что изобретать ничего не надо! Все, до чего только может додуматься русский законодатель, изобретено до него! Эрдогану хватило суток, чтобы ввести визовый режим! Может, у него поучимся? Просто посмотрите, как эта проблема решена в Эмиратах. Что, лень ехать?- Тогда можно поучиться и поближе. Например, у Лукашенко!
Просто ввести визовый режим. Рабочие визы сроком, скажем, на 2 года и прикрепление к конкретному работодателю. И ответственность этого работодателя за приглашенного гастарбайтера! А вот после этого мы и посмотрим, так ли уж нам необходимы эти толпы диких безграмотных кишлачников, которые ненавидят Россию и русских, а приезжают исключительно, чтобы подкормиться от широкой русской души и не лучше ли нанять на работу вместо приезжего дикаря- русского?
Пора бы уже нам самим для себя понять простую истину: С нами ведут себя ровно так, как мы это позволяем! Если русский не научился уважать свою страну и свой народ- то как можно требовать этого уважения от чужака?
Россия без мигрантов! Это новый лозунг "Русской Общины" нужна такая партия!
Эти касифӣ, должны жить дома в кишлаках... Помои дома не держат!
Высылка ВСЕЙ семьи, включая всю родню до 7 колена, должна быть единственным ответом на любое даже малейшее нарушение, невзирая на имеющееся гражданство, имущество. Остаться могут только те члены семьи, которые имеют трудовые договора, не замечены ни в каких нарушениях Законов России и исправно платят налоги и только до тех пор, пока не закончится трудовой договор/патент/контракт...
Бла-бла-бла, а воз и ныне там...
Почему их учат в наших школах? Путь катятся к себе в кишлаки и делают там что хотят А что думает по этому поводу министр образования. Ему насрать на наших детей. Тварь продажная
Для азиатов и кавказоидов НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА НИ ПО РОЖДЕНИЮ НИ ПО ПРОСЬБЕ!!!!!!!!!!
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!