Alpine показала обновлённую ливрею для Гран При Лас-Вегаса

AlpineВозвращение Формулы 1 в Лас-Вегас сразу несколько команд отметят особыми ливреями. В Alpine смена привычного дизайна болида A523 связана с новыми спонсорскими контрактами с двумя производителями одежды — спортивной под маркой Kappa и модной уличной под брендом Palace, которые принадлежат BasicNet Group.