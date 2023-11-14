Alpine показала обновлённую ливрею для Гран При Лас-Вегаса

AlpineВозвращение Формулы 1 в Лас-Вегас сразу несколько команд отметят особыми ливреями. В Alpine смена привычного дизайна болида A523 связана с новыми спонсорскими контрактами с двумя производителями одежды — спортивной под маркой Kappa и модной уличной под брендом Palace, которые принадлежат BasicNet Group.
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