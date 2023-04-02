ВСУ обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка с помощью крупнокалиберной артиллерии. Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка с помощью крупнокалиберной артиллерии. Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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