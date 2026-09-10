Флагманские камерофоны Vivo X500, Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max показали на официальных изображениях

Компания раскрыла внешний вид X500, X500 Pro и X500 Pro Max перед большой презентацией Vivo впервые официально показала дизайн всей серии X500, представив сразу три модели.
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