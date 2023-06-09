Военное обозрение

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Очередной американский телеведущий обвинил Зеленского в попытке удержать власть путем подрыва дамбы Каховской ГЭС

Очередной американский телеведущий обвинил Зеленского в попытке удержать власть путем подрыва дамбы Каховской ГЭС

Киевские власти и их западные партнеры упорно обвиняют Россию в разрушении дамбы на Каховской ГЭС. При этом на Банковой отвергают любые предложения провести независимое расследование и выяснить причину катастрофы, что уже выгладит весьма странным.

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