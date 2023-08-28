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Жабер о поражении в финале «Уимблдона»: «Говорят, время лечит. Я пока жду»

В финале против Маркеты Вондроушовой она с брейком вела в обоих сетах, но уступила 4:6, 4:6. Жабер проиграла три финала «Больших шлемов».

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