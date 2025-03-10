Главархив рассказал о своих важных проектах

В свой профессиональный праздник — День архивов, который отмечается в России 10 марта, Главархив Москвы поделился своими проектами, направленными на помощь горожанам в поиске ценной информации о своей семье и истории города.
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