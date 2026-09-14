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Калуга-поиск

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Избиение из-за замечания, усадьба за 1 рубль и братья-морзянчики: главное за день

Избиение из-за замечания, усадьба за 1 рубль и братья-морзянчики: главное за день

Избиение из-за замечания В Калуге в микрорайоне Кошелев папа подростка, раскатывающего по спальному району на ревущем мотоцикле, избил вместе с другом местного жителя из-за замечания его сыну.

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