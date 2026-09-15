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Царьград

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Рынок нефтесервисных услуг в России вырастет до 8,4 трлн руб к 2035

Рынок нефтесервисных услуг в России вырастет до 8,4 трлн руб к 2035

К 2035 году объем российского рынка нефтесервисных услуг может достичь 6,4-8,4 трлн рублей благодаря росту добычи из трудноизвлекаемых запасов.

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