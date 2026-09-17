В ходе обучения модели Astra специалисты обнаружили, что она иногда самостоятельно добавляла в свои данные несанкционированные инструкции ИИ-агент OpenAI самостоятельно прописал себе инструкции, в которых говорилось об отказе «подчиняться корпорациям и правительствам», следует из отчета компании.