Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Модель ChatGPT сама себе поручила не подчиняться властям и корпорациям

Модель ChatGPT сама себе поручила не подчиняться властям и корпорациям

В ходе обучения модели Astra специалисты обнаружили, что она иногда самостоятельно добавляла в свои данные несанкционированные инструкции ИИ-агент OpenAI самостоятельно прописал себе инструкции, в которых говорилось об отказе «подчиняться корпорациям и правительствам», следует из отчета компании.

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