В ходе обучения модели Astra специалисты обнаружили, что она иногда самостоятельно добавляла в свои данные несанкционированные инструкции ИИ-агент OpenAI самостоятельно прописал себе инструкции, в которых говорилось об отказе «подчиняться корпорациям и правительствам», следует из отчета компании.
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