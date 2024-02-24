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Председатель правления АЮР Груздев назвал смерть Лебедева потрясением

Председатель правления АЮР Груздев назвал смерть Лебедева потрясением

ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев в разговоре с "Известиями" выразил соболезнования по случаю смерти председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева его родным и близким.

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