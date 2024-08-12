Цены на авиаперелеты из Омска в экономклассе в июле взлетели почти на 43%. Вместе с тем подешевели поездки в купе поездов дальнего следования — на 9-11%.
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Цены на авиаперелеты из Омска в экономклассе в июле взлетели почти на 43%. Вместе с тем подешевели поездки в купе поездов дальнего следования — на 9-11%.