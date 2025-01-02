Топ-три оригинальных горячих блюда, которые смогут стать изюминкой вашего стола на новогодних праздниках

Рецепт 1: Стейк лосося с жареной брокколи и пепперонатой от Сергея Ключанского, бренд-шефа сети винных гастробаров Only Wine и ресторана Openside Friends Kitchen & Bar Предоставлено пресс-службой ресторана.
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