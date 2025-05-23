«Когда сообщили, что нашелся орден, мы все были в шоке. Вот бы и тело деда нашлось…»

Этот материал рассказывает о событии не столь значительном для истории, но огромном для одной семьи. Что чувствуют люди, спустя 80 лет получающие сообщение об их родственнике, пропавшем без вести на войне? Об этом, а также о том, каким образом потомки вновь обрели деда-героя, – в материале «Интертата».