Politico: союзники раскритиковали Мерца за слова об оружии для Украины

Политические союзники канцлера ФРГ Фридриха Мерца резко раскритиковали главу немецкого правительства за его противоречивые высказывания о возможности передачи киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus.
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