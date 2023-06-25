Почему эта статуя не стала известной, пока не разбилась

Эта необычная скульптура вошла в историю искусства как первая работа, выполненная с использованием бронзы и электричества – обычно это называют смешанной техникой, но вот именно в лампочкам внутри до этого, видимо, никто такие скульптуры не делал.
Эта необычная скульптура вошла в историю искусства как первая работа, выполненная с использованием бронзы и электричества – обычно это называют смешанной техникой, но вот именно в лампочкам внутри до этого, видимо, никто такие скульптуры не делал.
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