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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

Почему эта статуя не стала известной, пока не разбилась

Почему эта статуя не стала известной, пока не разбилась

Эта необычная скульптура вошла в историю искусства как первая работа, выполненная с использованием бронзы и электричества – обычно это называют смешанной техникой, но вот именно в лампочкам внутри до этого, видимо, никто такие скульптуры не делал.

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