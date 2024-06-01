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Минцифры запретят дублировать ПО. Это коснется только некоммерческого софта

Минцифры запретят дублировать ПО. Это коснется только некоммерческого софта

Минцифры хочет запретить госкомпаниям разработку софта, аналоги которого уже есть на российском рынкеМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) предложило запретить «IT-дочкам» государственных компаний разрабатывать для внутреннего пользования базовое программное обеспечение (ПО), аналоги которого уже есть на российском рынке, — об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на конференции TAdviser SummIT 2024.

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