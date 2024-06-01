Минцифры запретят дублировать ПО. Это коснется только некоммерческого софта

Минцифры хочет запретить госкомпаниям разработку софта, аналоги которого уже есть на российском рынкеМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) предложило запретить «IT-дочкам» государственных компаний разрабатывать для внутреннего пользования базовое программное обеспечение (ПО), аналоги которого уже есть на российском рынке, — об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на конференции TAdviser SummIT 2024.