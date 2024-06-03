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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мешков Брест» стал победителем «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League, Куран – БЕТСИТИ лучший игрок Финала четырех

Белорусский клуб в решающем матче обыграл «Чеховские медведи» – 32:30. В воскресенье, 2 июня, в Бресте завершился Финал четырех «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League.

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