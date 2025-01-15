Американская пресса назвала четыре причины желания США купить Гренландию У Вашингтона есть как минимум четыре причины купить Гренландию, если бы она была выставлена на продажу.
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Американская пресса назвала четыре причины желания США купить Гренландию У Вашингтона есть как минимум четыре причины купить Гренландию, если бы она была выставлена на продажу.
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