По большому счету — на Западе все в растерянности. Нет, они не оставили свою риторику, но сейчас она выглядит как бессмысленное лепетание идиотов из палаты № 6.
Растерянность Запада, польское перепутье и забытый вагон: утренний кофе
Комментарии
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Сергей Кочегаров
Переиначивая анекдот: "Василий Иванович, там европейцы пиво с раками пьют. - Не обращай внимание, Петька, это у них рожи такие".
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8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Это у них ум такой ДЕБИЛЬНЫЙ...Они им и пользуются...Ну а почему ...такие как корчинский до сих пор жив....Этот вопрос к нашим органам....ФСБ...Давно пора зачистить эту мразь...как и бандеру.
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4 час.
Владимир Соловьев
"Из генералов Зальцманов я знаю только одного — Исаака Моисеевича". Ради этой строчки и написана статья.
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3 час.
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