Растерянность Запада, польское перепутье и забытый вагон: утренний кофе

Переиначивая анекдот: "Василий Иванович, там европейцы пиво с раками пьют. - Не обращай внимание, Петька, это у них рожи такие".

ВС

Вадим Скоробогатов

Это у них ум такой ДЕБИЛЬНЫЙ...Они им и пользуются...Ну а почему ...такие как корчинский до сих пор жив....Этот вопрос к нашим органам....ФСБ...Давно пора зачистить эту мразь...как и бандеру.