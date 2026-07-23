Минпросвещения РФ сообщило о введении русского языка в школах Бразилии

В пресс-службе Министерства просвещения РФ сообщили, что Россия и Бразилия достигли соглашения о популяризации русского языка как иностранного на бразильской территории и включении его в образовательные программы отдельных учебных заведений.
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