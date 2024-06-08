Пушков: США используют страх перед хаосом, чтобы сохранить гегемонию

Запад, в первую очередь США, пытается использовать страх перед новым полицентричным миром, чтобы сохранить свою гегемонию, заявил на сессии журнала «Международная жизнь» на тему «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов» на полях ПМЭФ сенатор Алексей Пушков.
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