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Пушков: США используют страх перед хаосом, чтобы сохранить гегемонию

Пушков: США используют страх перед хаосом, чтобы сохранить гегемонию

Запад, в первую очередь США, пытается использовать страх перед новым полицентричным миром, чтобы сохранить свою гегемонию, заявил на сессии журнала «Международная жизнь» на тему «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов» на полях ПМЭФ сенатор Алексей Пушков.

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