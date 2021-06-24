Два пациента с коронавирусом умерли в Удмуртии за сутки

Среди заболевших есть пять детей и двенадцать пенсионеров старше 65 лет. Диагноз выявили у 27 ижечан, 10 глазовчан, 10 жителей Можги, 9 жителей Сарапула, 5 жителей Увинского района, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Завьяловского района.