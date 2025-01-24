Эксперт объяснил значимость занятий спортивной гимнастикой после 40 лет

Малоподвижный образ жизни оказывает разрушительное воздействие на здоровье человека. А секрет поддержания хорошего самочувствия после 40 лет в движении, рассказал «Известиям» 24 января руководитель Европейского гимнастического центра Илья Сидоров.
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