Агаларов светится от счастья рядом с бывшей женой Лейлой Алиевой

Экс-супруги воссоединились на фоне слухов о проблемах в браке певца с моделью. Эмин Агаларов с сыновьями и бывшей женой Социальные сетиЭмин Агаларов провел время в компании своей бывшей жены Лейлы Алиевой, дочери президента Азербайджана.