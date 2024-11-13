Агаларов светится от счастья рядом с бывшей женой Лейлой Алиевой

Экс-супруги воссоединились на фоне слухов о проблемах в браке певца с моделью. Эмин Агаларов с сыновьями и бывшей женой Социальные сетиЭмин Агаларов провел время в компании своей бывшей жены Лейлы Алиевой, дочери президента Азербайджана.
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