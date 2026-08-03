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На Кубе вновь произошел тотальный блэкаут

На Кубе вновь произошел тотальный блэкаут

Власти считают главной причиной кризиса многолетнюю блокаду со стороны США Национальная электроэнергетическая система Кубы в очередной раз прекратила работу: полное отключение произошло вечером 2 августа.

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