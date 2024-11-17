ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Ногинске Московской области два человека погибли при отравлении угарным газом в многоквартирном жилом доме.
Женщина и ребенок погибли, отравившись угарным газом в жилом доме в Подмосковье
Комментарии
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лл
лина любимцева
ОТКУДА УГАРНЫЙ ГАЗ в многоквартирном доме?!! И почему тяга в вентиляционном канале не работала?!!!... Недавно соседу добились прочистить эту тягу, вонище у соседа в квартире стояла, какой-то дохлятиной воняло. Так управляющая компания НИ ХРЕНА ДЕЛАТЬ НЕ ХОТЕЛА!! Попереругались все, до хрипоты!! Месяц бились с ними... Сейчас сделали, все нормально, зловонного запаха больше нет. ЖИЛЬЦЫ, СЛЕДИТЕ САМИ ЗА ВСЕМ!! Управляшки, сами, делать ничего не будут. Им только деньги "за обслуживание" плати, остальное все им не нужно!!
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