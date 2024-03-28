Председатель ЕНШ ВС США Браун: КНР не хочет воссоединения с Тайванем силой

Пентагон продолжает считает, что КНР не стремится к воссоединению с Тайванем при помощи силы. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, слова которого передает ТАСС.
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