Морена Морана Кажется, мужчины нам чего-то недоговаривают. Они довольно часто ссылаются на девушек с повышенными требованиями, которые хотят, чтобы мужчина был богат, красив и хорош в постели.
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Всё от безденежья ...Раньше в СССР все были нищие...Про деньги говорить было неприлично...Достаточно было рассказать девушке хорошие стихи - и ты получал Высокий секс с красивой молодой девушкой , которая просто хотела замуж и детей...
...В эпоху капитализма-воризма...Всё оценивается ДЕНЬГАМИ...Тот , кто не имеет денег - ничто ... Он не получает секс ...Но секса хочется - вот и придумывают *бедняки*, что они *красивые * и без денег!.. А женщин обесценивают , чтобы набить себе *цену-значимость*...Очень-очень редко отдельные достойные талантливые интересные личности находит себе любовь вместе с сексом , потому что они и красивы, и умны , и деньги могут заработать ...Не обязательно много денег...У животных размножаются лишь сильные доминантные особи...Сейчас секс получает только тот , кто имеет деньги...Или кто удачно женился на хорошей женщине.