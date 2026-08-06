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Матвиенко отметила несоответствие с делами слов, звучащих из Еревана

Матвиенко отметила несоответствие с делами слов, звучащих из Еревана

Звучащие из Армении слова о необходимости сохранения отношений с Россией мало соотносятся с делами, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 6 августа в ходе телефонного разговора с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном, сообщает пресс-служба СФ.

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