Матвиенко отметила несоответствие с делами слов, звучащих из Еревана

Звучащие из Армении слова о необходимости сохранения отношений с Россией мало соотносятся с делами, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 6 августа в ходе телефонного разговора с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном, сообщает пресс-служба СФ.