Конкретные цифры по количеству судов на официальном ресурсе не видны Росавиация оптимизирует информацию о парке судов авиакомпаний в России, поэтому в настоящий момент конкретные цифры по их количеству на официальном ресурсе не видны, сообщили РИА Новости в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии