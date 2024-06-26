Конкретные цифры по количеству судов на официальном ресурсе не видны Росавиация оптимизирует информацию о парке судов авиакомпаний в России, поэтому в настоящий момент конкретные цифры по их количеству на официальном ресурсе не видны, сообщили РИА Новости в ведомстве.