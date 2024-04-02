В Японии умерла старейшая гигантская панда

Самая старая гигантская панда Японии, Тан Тан, умерла в возрасте 28 лет в зоопарке города Кобе на западе страны, проведя там 24 года, что стало символом восстановления после Великого землетрясения Хансин, обрушившегося на регион в 1995 году, сообщил зоопарк, в понедельник передало Синьхуа.