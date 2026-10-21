Episode 3 of VisionQuest suggests that Paladin has fought a handful of MCU heroes in the past - here are the ones Paladin and his handler are referring to.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым