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Полный провал под Курском, враг бежит в Сумы. Армении пришла на помощи ВСУ – Горячая СВОдка

Фото: коллаж Царьград 39,5K прочтений Сегодня Противоречивая информация приходит с Курского фронта, где уже третьи сутки идет контратака русских.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Давно подозревал, что Царьград, ИА Новороссия и Моя страна это одна и та же медийная компашка. Подача материала провокативная, пишут о наших от третьего лица, вбрасывают откровенную ложь. Какой к хренам коридор наши подразделения оставили для отвода укронацистов на Донбассе? Какая противоречивая информация из под Курска? Какие средства ПВО передал соросовский ублюдок Пашинян, как передал, как перевёз, какие блогеры об этом заявили? Когда уже за ложную информацию авторы провокаторы будут получать &quot;канделябром&quot; по сусалам.
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1 д.
t
tolip
Гавно это  пашинян
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1 д.

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