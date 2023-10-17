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ЕС дал трещину по границе Германии

ЕС дал трещину по границе Германии

МВД ФРГ уведомило Еврокомиссию о введении стационарного пограничного контроля на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Осталось Швейцарии закрыть границы с Францией и Италией и таким образом определиться, в какой &quot;валютной зоне&quot; она хочет жить. А Австрии закрыть границы со Словений. Потому что беженцы-мигранты идут с юга. Но то, что границы Шенгена имеют тягу коричневеть - это факт. Нацистские партии в Европе набирают все больше голосов. А, ведь, совсем недавно это казалось немыслимым, при либеральном разложении Европы. Вот она синусоида- постепенно взбираются на гору и резко слетают оттуда в свою противоположность.
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