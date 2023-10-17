ЕС дал трещину по границе Германии

Natalija Osminina

Осталось Швейцарии закрыть границы с Францией и Италией и таким образом определиться, в какой "валютной зоне" она хочет жить. А Австрии закрыть границы со Словений. Потому что беженцы-мигранты идут с юга. Но то, что границы Шенгена имеют тягу коричневеть - это факт. Нацистские партии в Европе набирают все больше голосов. А, ведь, совсем недавно это казалось немыслимым, при либеральном разложении Европы. Вот она синусоида- постепенно взбираются на гору и резко слетают оттуда в свою противоположность.