Председатель ПК ВСНП встретился с президентом Союза парламентариев РК и Китая

Пекин, 19 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи встретился в четверг в Пекине с делегацией Республики Корея /РК/ во главе с президентом Союза парламентариев РК и Китая Ким Тхэ Неном.