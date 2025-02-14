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«Похороны дедушки. Сын в реанимации», – семья Стриженовых переживает тяжелые времена

«Похороны дедушки. Сын в реанимации», – семья Стриженовых переживает тяжелые времена

В семье покойного народного артиста СССР Олега Стриженова разразилась новая трагедия. Внучка Александра, опечаленная смертью дедушки, с тревогой обратилась к подписчикам в своём блоге, сообщив о том, что её сын Алан находится в реанимации.

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