«Похороны дедушки. Сын в реанимации», – семья Стриженовых переживает тяжелые времена

В семье покойного народного артиста СССР Олега Стриженова разразилась новая трагедия. Внучка Александра, опечаленная смертью дедушки, с тревогой обратилась к подписчикам в своём блоге, сообщив о том, что её сын Алан находится в реанимации.
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