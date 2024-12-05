В Северной Осетии ограничили въезд транзитного транспорта

Въезд большегрузного транспорта в Северную Осетию через КПП «Верхний Ларс» ограничен из-за большого количества транзитных фур, скопившихся в республике на пути в Грузию и Армению, 5 декабря сообщила пресс-служба главы республики.
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