Эндокринолог рассказала о пользе и вреде орехов

Орехи питательны и калорийны. При этом употреблять их с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии, и людям с различными заболеваниями желудочно-кишечный тракта (ЖКТ), рассказала «Известиям» эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская 8 декабря.