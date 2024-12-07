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Эндокринолог рассказала о пользе и вреде орехов

Эндокринолог рассказала о пользе и вреде орехов

Орехи питательны и калорийны. При этом употреблять их с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии, и людям с различными заболеваниями желудочно-кишечный тракта (ЖКТ), рассказала «Известиям» эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская 8 декабря.

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