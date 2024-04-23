От Бэтмена к Белоснежке: в Петербурге маленькой гражданке США восстанавливают лицо

Пациентка хорошо перенесла первую операцию и покинула больничную палату.В Петербурге выписалась из больницы юная американка Луна Феннер, получившая прозвище "девочка с маской Бэтмена" за уникальное родимое пятно на лице.
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