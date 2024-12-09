Немецкие БПЛА для Украины: новые подробности и новые вопросы

Получили продолжение недавние новости о поставках немецких БПЛА на Украину. Германия уже начала производство барражирующих боеприпасов для Киева, а также успела передать первые такие изделия для испытаний в зоне боевых действий.
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