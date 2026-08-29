Путин посетит Нижний Новгород: старт производства двигателей в 2028

Президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область в связи с началом производства в 2028 году бензинового двигателя объёмом 2 литра и 8-ступенчатой АКПП на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались модели Volkswagen и Skoda.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 80 женщин вошли в...
- ВС Россия готова при...
- Роскосмос организ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым