Путин посетит Нижний Новгород: старт производства двигателей в 2028

Президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область в связи с началом производства в 2028 году бензинового двигателя объёмом 2 литра и 8-ступенчатой АКПП на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались модели Volkswagen и Skoda.